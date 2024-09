Szombatig már csak az utolsó simítások vannak hátra az épületen, intenzívebb munka jelenleg kint zajlik: a tereprendezés elkészül hétvégéig, de az érsek elmondta, szeretnék ha zöld lenne a bazilika környezete, a füvesítés már zajlik, de fákat is szeretnének ültetni. A korábban repedezett aszfaltburkolatot is lecserélték, egy körmeneti út is elkészült. Szombatra hívek, papok és szerzetesek jönnek szerte az Egri Főegyházmegye területéről az egyházmegyei találkozóra.