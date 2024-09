Nem is gondolunk bele, hogy mennyire függünk az áramtól – de nem mindegy, hogyan állítjuk elő – hangzott el a Solar Markt 105 ezer napelemből álló naperőmű átadóján kedden Szihalmon. A szihalmi napelempark hatalmas teljesítményre képes: az erőmű évente 45 ezer háztartást képes ellátni energiával, s a számos újításnak köszönhetően teljesítménye jócskán kimagaslik a fix telepítésűek közül. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a legnagyobb önállóan működő erőmű a szihalmi, komoly teljesítménnyel, amely mérföldkőnek számít a hazai energiatermelésben Az innovatív kivitelezésnek köszönhetően a panelek ugyanis a nap mozgását is képesek követni.

– Éves átlagban 15-17 százalék a fixen telepített erőművek kihasználtsága. Mindig arra törekszünk, hogy a leghatékonyabban vegyük ki az energiát a termelőkből és minél kevesebb kárt tegyünk a környezetben, miközben már komoly szempont a globális felmelegedés is. Ez a nyár a tavalyihoz képest 2 fokkal volt melegebb. Olyan sorozaton vagyunk túl az elmúlt 10 évben, ami azt mutatja – tetszik vagy sem – a világ megváltozott: egyre innovatívabbnak kell lennie az energia előállításának – sorolta. Bejelentette, hogy ezzel az erőművel idén is meghaladta hazánk az 1000 megawattnyi új napelemkapacitás-növekedést.

Átadták Szihalmon hazánk legmodernebb és egyben legnagyobb termelési hatékonyságú naperőművét

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A szihalmi napelempark teljesítménye jelentős

Elmondta, hatalmas az energiaár ingadozás. A napsütötte órákban az erőművek termelése következtében negatív áramárak alakulnak, de a forró augusztusi estéken rendszerint megugrott a felhasználás. Éppen ezért reméli, még sok olyan erőmű épül mint a szihalmi.

– Immár több mint 7000 mw kapacitásnál járunk. Hazánk elérte, hogy annyi naperőműve van, amennyi a napsütéses időszakban önmagában fedezi az energiaigényeket – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a területre további energiatermelők, például szélerőművek is telepíthetőek, ezáltal még kiegyensúlyozottabb energiatermelést elérve, de említette, hogy az energia tárolásának irányába is el tud képzelni még egy helyi fejlesztést.