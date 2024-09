– Országosan egyedülálló volt az is, mikor 22-23 évvel ezelőtt, a Szilágyi mellett a Neumann is elindította az AJTP-t, hiszen sehol máshol nincs olyan, hogy egy városban két iskola is foglalkozik a programmal. Ahhoz hasonlóan most ez a helyzet is egyedülálló, hiszen nem csak, hogy egyszerre viszik a programot, de mostantól együtt is működnek benne. A 140 tanulónak a hallgatói jogviszonya a Neumannban lesz, kollégiumi jogviszonya azonban a Szilágyiban – összegezte Ballagó Zoltán.

Érkezik az emelt szintű oktatás a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba

Rázsi Botond elmondta: a gimnáziumban speciális angol, humán tantervű, matematika, informatika, biológia és kémia tagozat, valamint általános tantervű képzés illetve az Arany János Tehetséggondozó Program közül választhatnak a diákok.