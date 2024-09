Szeptember 29. a Szív Világnapja, amely a szívünk egészsége, a szívbetegségek megelőzése fontosságára hívja fel a figyelmet. Portálunk kérdéseire a gyöngyösi dr. Watti Rézan, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztály szakorvosa válaszolt a világnap kapcsán.

– Hogyan jellemezhető a szívbetegségek tekintetében a mai magyarországi helyzet?

– Hazánkban a szív- és érrendszeri betegségek sajnos nagyon gyakoriak – válaszolta dr. Watti Rézan –, a halálozások jelentős részéért felelősek: 2019-ben a halálozások 49 százalékát okozták, mintegy 64 ezer halálesetet. A szívbetegségek gyakorisága az életkor előrehaladtával nő, de bármely életkorban előfordulhatnak. A tendencia sajnos romló, mivel az életmódbeli tényezők – főleg a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, az alvás minőségének romlása és a dohányzás – továbbra is magas kockázatot jelentenek. Vannak ugyan pozitívumok, egyre többen fordítanak figyelmet a megelőzésre, az egészséges életmódra, de világviszonylatban Magyarország a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében az élmezőnyben van, a halálozási arányok magasabbak, mint sok más országban.

– Melyek a leggyakoribb szívbetegségek, mik a kiváltó okaik?

– A felnőtt lakosságot érintő leggyakoribb szívbetegségek nem mindig izoláltan jelentkeznek, hanem egyéb más megbetegedések, kórokok “társaként”. A koszorúér-betegség során a szív koszorúerei beszűkülnek vagy elzáródnak, ami csökkenti a szívizom vérellátását. Kiváltó okai közé tartozik az érelmeszesedés, a magas vérnyomás, a dohányzás, a magas koleszterinszint és a cukorbetegség. Amikor a koszorúér részben vagy teljesen elzáródik, szívinfarktus alakulhat ki. Ha nagyobb régiót érint az infarktus, akár halálhoz is vezethet. Okai hasonlóak a koszorúér-betegséghez. A szívelégtelenség során a szív nem képes elegendő vért pumpálni a test szükségleteinek kielégítésére, okai a magas vérnyomás, a koszorúér-betegség, a szívizomgyulladás és a szívbillentyű-betegségek, szívinfarktus. A szívritmuszavarok a szívverés ritmusának vagy sebességének változását jelentik szívbetegségek, az elektrolit-egyensúly zavarai, a túlzott alkoholfogyasztás és bizonyos gyógyszerek miatt. A szívbillentyű-betegségek befolyásolják a vér áramlását a szívben. Szívmegnagyobbodást, tüdő ödéma kialakulását, mellkasi fájdalmat, szédülékenységet, fulladást tudnak előidézni veleszületett rendellenességek, a reumás láz és a fertőzések miatt, de magas koleszterinszint is hozzájárulhat a billentyű meszesedéséhez. A szívbetegségek egyrészt lehetnek velünk születettek, és gyakran a szív fejlődési rendellenességei okozzák, például a szívbillentyűk vagy a nagyerek rendellenességei, a szívfal hibái. Ezek aránya viszonylag alacsony, de jelentős figyelmet igényelnek, mivel korai beavatkozásra lehet szükség. Bizonyos esetekben a terhesség ideje alatt ultrahang vizsgálatok során is fény derülhet a magzat szívfejlődési rendellenességére, így fontosak a terhesség alatti vizsgálatok. A szerzett szívbetegségek aránya a velünk születettnél sokkal magasabb, a páciens élete során alakulnak ki, és gyakran az életmódbeli tényezők következményei. Az örökletes tényezők mindkét kategóriában szerepet játszhatnak, ugyanis a szívbetegség örökölhető is. A családban előforduló esetek növelhetik az egyén kockázatát bizonyos szívbetegségek kialakulására. Például, ha szülő vagy testvér korán szívbetegségben szenvedett, az növelheti az egyén kockázatát is. A genetikai hajlam nem feltétlenül manifesztálódik, ha figyelünk az egészségünkre, rendszeres kontrollra, szűrésekre járunk, konzultálunk orvosukkal.