A BNPI közlése szerint: az állat egy ingatlan udvarán bukkant föl, valószínűsíthetően megszökött valahonnan. A különös esetről a megtalálók értesítették az illetékes természetvédelmi őrt, s az állat jelenleg Igazgatóságunk gondozásában van - tette közzé Facebook oldalán a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

Egzotikus teknős a természet őreinél

Forrás: Hák Flóra (BNPI Természetmegőrzési Osztály)



A sarkantyús teknős kizárólag CITES engedéllyel tartható állatfaj, nevelése megfelelő szaktudást, felelősséget és bánásmódot igényel! A teknőst állatorvos megvizsgálta, nem talált benne mikrochipet, ami azt jelenti, hogy illegális tartásból szökött meg.

A sarkantyús teknős eredeti élőhelye Északkelet-Afrika kopár, félsivatagos vidékei, kedveli a száraz szavannákat is. Előfordul bozótos, akáciás szavannákon is. Ezeken a területeken megszokott a 40 °C-os nappali hőmérséklet, ami akár az 50 °C-ot is elérheti. Afrika legnagyobb szárazföldi teknősfaja. Páncélhossza akár 83 cm is lehet, súlya pedig 36-105 kg közötti. Kiválóan ás. Amikor az időjárás túl meleg vagy túl hideg lesz, a maga ásta odújába húzódik vissza. Az odú 4 méter mély és 15 méter hosszú is lehet. Többnyire több üreget is használ, amit megoszt fajtársaival és más állatfajokkal is. Kizárólag növényekkel táplálkozik. Elsősorban szukkulens növényeket fogyaszt, így a táplálkozás során nagy mennyiségű vizet is fel tud venni, de más lágyszárúakat is megeszi.



Mi a CITES?

Az állatok, növények és a belőlük készült különféle termékek nemzetközi kereskedelme, napjainkra olyan méreteket öltött, hogy éves világpiaci forgalma eléri a 160 milliárd amerikai dollárt és évente több százmillió egyedet érint. A gyakran hamis ígéretekkel gerjesztett vásárlói igények hatására a „kínálatban” újabb, egyre különlegesebb, ritkább fajok jelennek meg. Az igények kielégítésére az állatokat és növényeket a természetes élőhelyükről gyűjtik be, egyre több fajt sodorva ezzel a kihalás szélére. A CITES alapvető célja az egyes fajok természetben élő állományainak megőrzése. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy állatok esetében a tenyészetekből, növények esetében a mesterséges szaporításból származó egyedekkel történő kereskedelmet nem tiltja, csak ellenőrzi.

ℹAz esetről értesítettük az Agrárminisztériumot – mint a CITES igazgatási hatóságát, és a teknős a jövőben egy megfelelő szaktudással rendelkező állatkerthez fog kerülni.

Kellő körültekintéssel, megfelelő tájékozottsággal és felelősséggel vásároljunk magunknak házi kedvencet!