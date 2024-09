Az eduline.hu összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat is.

Hogyan kell jelenteni a hiányzást?

A siroki háziorvosi körzetben szeptembertől a hiányzást már az első nap jelezni kell a háziorvosnak, ezt azonban elég telefonon vagy e-mailben megtenni. A személyes vizsgálatra a következő napokban is lehetősége van a betegnek.

A betegség hosszát és az igazolás időtartamát a tünetekre alapozva előre állapítják meg (pl. 3-5-7 nap) és ennek megfelelően küldik ki az igazolást az EESZT-be és onnan a KRÉTA-ba, már a betegség jelzésének első napján.

Ha az előre megállapított időtartam végéig a gyerek nem gyógyul meg, akkor új igazolás szükséges a további időszakra. Ezt a beteg állapotától függően ismét e-mailben vagy személyesen is lehet kérni.

Az óvodákra is kiterjesztik az új igazolási rendszert

A szeptember 1-jén hatályba lépő 1997. évi XLVII. törvény szerint: Ha betegség vagy annak gyanúja miatt az óvodai foglalkozásról, tanuló esetében a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról történő távolmaradás igazolásához orvosi igazolás szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti szülő (a továbbiakban: szülő) - tizennegyedik életévet betöltött tanuló esetében a tanuló szülője vagy a tanuló - kérésére az igazolás kiállítására köteles orvos az igazolást az EESZT és a (4) bekezdés szerinti üzemeltető útján soron kívül továbbítja a köznevelési vagy szakképző intézmény számára.

Az óvodákban némi csúszásra lehet számítani

Bár szeptember elsejével az óvodák számára is kötelezővé vált az oviKRÉTA rendszer, sok esetben nem indult zökkenőmentesen annak használata. Sirokban sem tökéletes még az oviban a rendszer, így az óvodásoknak egyelőre továbbra is papíralapú marad az igazolás kiadása. Erre az iskolásoknak is van lehetősége, de kizárólag rendszerhiba esetén, amit annak helyreállítása után szintén a KRÉTA-ban rögzítenek. Az EESZT és a KRÉTA összekötésének elképzeléséről korábban már februárban is volt szó. Akkor a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke az InfoRádióban arról nyilatkozott, hogy ezzel le lehetne zárni az orvosi igazolások problémáját, mert ez teljes mértékben helyettesíthetné az igazolást. A jövőben pedig további előnye lehetne a rendszernek, ha például egy tartósabb betegség esetén látná a tanár, hogy az orvos visszarendelte a gyereket és meghosszabbította a gyógykezelését.