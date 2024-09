Gyöngyöspatán szombaton zajlott a hagyományos szüreti mulatság. A leglátványosabb részére, a szüreti felvonulásra, mint a helyszínen megtudtuk, már tavaly ráijesztett az idő, idén azonban a szakadó eső miatt el sem indult az egyébként rendkívül látványos, gyönyörű patai népviseletbe öltözött menet. Mindez nem szegte a helyiek kedvét, hiszen a művelődési ház zsúfolásig telt nagytermében remek műsor láthattak. Hevér Lászlóné polgármester a köszöntőjében elmondta, hogy ez a nap mindig különleges alkalom az itt élők számára.

Szüreti mulatság zárta a szőlő leszüretelését Gyöngyöspatán

Forrás: Szabó István / Heves Megyei Hírlap

– E napon együtt ünnepelhetjük a település kiváló természeti adottságait, és azt az összefogást, azt a közösségi szellemet, amely mindig is jellemezte a városunkat. A szüret nem csupán a munka végét jelenti, hanem egy olyan időszakot is, amikor hálával kell visszagondolnunk arra az évre, amit mögöttünk hagyunk. A felvonulás sajnos elmaradt a rossz idő miatt. Ez a szüreti mulatság mégis alkalmat ad nekünk arra, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik azon fáradoztak az év során a földeken, hogy friss gyümölcs kerüljön az asztalunkra, jelen esetben a szőlő. Ők tették lehetővé a borászaink számára, hogy a kiváló gyümölcsből a szaktudásukkal előállítsák a Gyöngyöspatára egyedülállóan jellemző, kiváló borokat. A szüreti mulatság napja a hagyományokhoz köt bennünket. Átérezzük ennek a jelentőségét. Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy megőrizzük a szokásainkat, és a jövő nemzedékének is átadjuk azokat – fogalmazott Hevér Lászlóné.