– Bölcsődei térítési díj támogatás igényelhető az egri bölcsődékbe járó gyermek után is – tudatta Perczéné Bocsi Orsolya, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság (GYBI) igazgatója. Arról, hogy bölcsődések szülei kérhetnek támogatást kérésünkre elmondta, hogy Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci visszatérésének támogatása céljából. Ebben a GYBI bölcsődéiben járó gyermekek szülei is érdekeltek lehetnek, mivel a forrás az Észak-Magyarországi régióban is felhasználásra kerül.