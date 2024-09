Kedden megtartotta már hagyományos tanévindító estjét az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete. A találkozó – most is, mint mindig – alkalmat adott az első évfolyamosoknak a bemutatkozásra, oktatóik és felsőéves hallgatóik megismerésére. Az elsős hallgatók köszöntését a Szépasszony-völgyben rendezték­ meg, ahol nemcsak az egri borokkal, Eger kulturális örökségének egy jelentős részével is megismerkedhettek az új egyetemisták.