Botos Péter Adrián, Tarnazsadány újonnan megválasztott polgármestere hivatalosan is a falu vezetője lesz október 1-től, de csapatával már gondolkodnak, hogyan fejlődhetne a település. Ezúttal a romák helyzetéről írt.

– 2024-re Dél-Hevesben a romák számát 15-20 ezer közé lehet behatárolni a népszámlálási adatok alapján, ami természetesen nem teljesen tényszerű. Mint Tarnazsadány újonnan megválasztott polgármestere, a jövőben hangot szeretnék adni annak a tények, hogy velünk, romákkal is kell a jövőben számolni. Az ilyen lélekszámú etnikum, mint a romák, gazdasági tényezőként is meghatározó stratégiai pontnak kellene lenni. Roma fiatalok számára nem lehet más alternatíva, csak ha jelen korban megteremtjük a valós helyzetet, lehetőséget arra, hogy értékteremtő, kiszámítható, hosszútávon biztos egzisztenciális alapokat tudjanak megteremteni családjaik számára. Mindez nem történhet meg anélkül, hogy ne folytatnánk kellő párbeszédet a többségi társadalommal minden szinteken. A probléma közös, mint a megoldás is csak közös erővel, tenni akarással sikerülhet – kezdte.