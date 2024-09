EGRI POSTA. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. SEPTEMBER 21. 1862.

Ne siessünk a szürettel!

A szomolyai hegyen az úgynevezett Métyen, hol különben jó bor szokott teremni, folyó hó 18-án már bevégezték a szüretet. Én többeknek megmértem a mustját s az 8-11 fokot mutatott, mi annyit tesz, hogy könnyen romló, közönséges bor lesz belőlök. A fürtök tömöttek, igen levesek, sok helyen még veresek, de tökéletesen egészségesek voltak, úgy, hogy még érni és hizni is lehetett volna nekik.

Nem volt-e bün azt már leszüretelni? melyből ily szép időben, mint most jár, több és jobb is lett volna 10-14 nap mulva. Legalább még egyszer annyi értékű bizonyosan! Azért azon helyen, hol még nem szüreteltek, de különösen Egerben, ne siessünk saját kárunkra a szürettel. Tartsuk fel boraink országhirű nevét. Ha valaha, úgy most van leginkább alkalmunk rá, mert az idő kedvező. Ha kissé kevesebb lesz is, csak jó legyen borunk, ugy nem fog sokáig pinczénkben heverni.

Bucher Alajos.

Az Egerben, Gyöngyösön és Miskolcon is terjesztett hetilap első száma 1862. januarius 5-én jelent meg

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

TISZA-FÜRED ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, IRODALMI, KÖZGAZDASÁGI S VEGYES TARTALMU HETILAP. 1892. SZEPTEMBER 19.

Kossuth-ünnepély.

A magyar nemzet történelmének nagyon sok kimagasló alakja van, de Kossuth Lajosnál egy sincsen nagyobb. Hazánk e legdicsőbb fia f. é. szeptember hó 19-én ünnepelte 90-dik születésnapját, s e napon az ország lakosainak nagy többsége Turin felé repült a gondolat szárnyain s szivének őszinte érzelmeivel üdvözölte őt, az agg számüzöttet, a ki lángeszével az európai müvelt és szabad nemzetek sorába emelte a magyar népet férfikorának delén s a ki még ma is nemzetünk nagyságáért, dicsőségéért imádkozik és dolgozik.

Lapunk nem lévén politikai lap, nem foglalkozhatunk Kossuth Lajos politikai s társadalmi életével részletesen, de nem is szükséges az, hiszen mindenki tudja, mit és mennyit köszönhet a magyar neki, tudja, hogy azon alapokat, melyeken a magyar állam második évezredének a fenséges palotája épül, ő rakta le. Csak kötelességünket teljesitjük tehát akkor, midőn nagy hazánkfia 90-dik születésnapján a tisztelet és a szeretet adóját mi is lerójuk iránta s nemcsak a magunk, hanem olvasóink nevében is a legjobb kivánságokat helyezzük azon oltárra, a melyen Magyarország hálája magasan, soha ki nem alvó lánggal lobog feléje.