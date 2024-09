Termelői piac lesz Szarvaskőben a Csipkebogyó alkotóház környékén pénteken reggel 7 órától délig. A helyi és környékbeli őstermelők mutatkoznak be portékáikkal, lesz zöldség és gyümölcs, szörp, lekvár és egyéb kistermelői termékek. Szarvaskő termelői piaca a jövőben rendszeres lesz. Benkó Dániel főszervező, a település megválasztott polgármestere elmondta, Szarvaskőben számos kistermelő él, akik fontosnak tartják a régi ízek és hagyományok felelevenítését és életben tartását. A továbbiakban mindig szombaton tartjuk majd a heti termelői piacot – árulta el Benkó Dániel. Hozzátette, fontosnak tartja a helyi népi gasztronómia bemutatását, hiszen településüknek ez az egyik különlegessége.

– Ehhez kapcsolódva alakult az országosan is ismert rendezvényünk is, a Csipkebogyó Fesztivál is, amit idén október 19-én tartunk a településen. Szeretném, hogy a helyi hagyományok, a „csipkebogyó skanzen” előtérbe helyeződjön. Ilyenkor ne az eladás és a vásárlás legyen a fő szempont, hanem az, hogy megmutassuk, mitől is egyedi és utánozhatatlan Szarvaskő. A fesztiválra nehezülő vásárlási nyomást kívánom enyhíteni a heti piacok alkalmával, illetve a jóminőségű termékek széles palettáját a helyiek és környékbeliek elé tárni – fogalmazott.