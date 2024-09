Ősszel mindig sok mindent eltervezek, hogy megcsinálok. Kedvet kapok sütni, mindenféle süteményt, kenyeret vagy tök alakú édességet. De nagyon szeretnék minél többfélét főzni is, főként leveseket, krémleveseket, amik forrón fogyasztva felmelegítik az embert és lelkét. Ilyen még a forró csoki és a forró tea is, alig várom, hogy ihassak belőlük. Az őszre gondolva ezek jutnak először eszembe, de aztán eljön a hűvös és sötét idő, nekem pedig megváltozik a hangulatom. Hiszen ez az évszak – ahogyan a művészetben mondják – magában hordozza az elmúlást is. Nehéz számomra átállni a rövidebb nappalokra, a hidegebb időre, mert még nem esik jól felvenni a kabátot. Az emberek kicsit feszültebbek, kedvtelenebbek, kissé olyan, mintha megállna az idő, de mégis minden és mindenki rohan. Sokat kivesz belőlünk az évszakváltozás, a fáradtság és kimerültség leterít, ha nem figyelünk oda. Igyekszem minél pozitívabban hozzáállni a mindennapokhoz, de van, hogy nehéz és van, hogy nem sikerül. Nem kell és nem is szabad okolni magunkat azért, ha kicsit lejjebb érezzük magunkat, ha elfogy az energiánk. Mindenkinek vannak mélypontjai, ami önmagában nem probléma, a lényeg az, hogy arra kell koncentrálni, hogy hogyan tudunk feltöltődni. Én ilyenkor veszem elő a terveimet és az ötleteimet, és megpróbálok minél több időt magamra szánni. Hiszen ha olyannal tudok foglalkozni, amit szeretek, ha sütök valamit, abból fel tudok töltődni, így saját magamon tudok segíteni.

