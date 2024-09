Az államtitkár elárulta, a szervezettel a legtöbb egyeztetés mindig az aktuális jogalkotási kormányzati feladatok körül van. Ilyenek voltak a mobiltelefonok iskolai használatával kapcsolatos ügyek. Év elején a pedagógus béremelés végrehajtásának a mikéntje is kérdés volt, a kar is markáns javaslatokat fogalmazott meg. A szervezet részt vett a pedagógusok miniszter által elrendelt tíz órás továbbképzésének tartalmi kialakításában is. Együttműködnek minden olyan kérdéskörben, ami az oktatási rendszer egészét érinti, kérik a Nemzeti Pedagógus Kar véleményét, segítségét.

Maruzsa Zoltán szerint minden anyag mozgásban van egészen addig, amíg a Magyar Közlönyben meg nem jelenik. A kormányzati dokumentumok is változnak, a javaslatok is mindig több irányból érkeznek, ezekből gyúrnak össze szöveget. Nincs olyan dokumentum, ami a megszületésétől a Magyar Közlöny állapotig ne esne át többféle változáson. Ennek egyik alakítója mindig a Nemzeti Pedagógus Kar.

A következő évtizedben sok pedagógus megy majd nyugdíjba, ezért érdeklődtünk Maruzsa Zoltántól, hogyan készül föl erre a minisztérium. Az államtitkár szerint a nyugdíjba menetel sosem váratlan esemény, ráadásul a munkatársaik jelentős része a Nők 40 kedvezményből fakadóan akár 58-60 évesen is nyugállományba vonulhat. Úgy gondolja, a kormány hozott olyan intézkedéseket, amelyek a munkabér, illetve a nyugdíj együtt folyósítását igen kedvezővé teszik. Ezzel azt érték el, hogy bár sokan nyugdíjba vonulnak és viszonylag fiatalon teszik ezt, de nagyjából a felük marad, és még hosszú évekig számíthatnak a munkájukra. Emellett jelentős béremelést hajtottak végre január elsejétől, amelyet folytatnak 2030-ig, ennek köszönhetően pedig a pályára újonnan belépők számaránya is jelentősen elkezdett emelkedni. Maruzsa Zoltán szerint az utánpótlásbeli problémákat ezzel a két intézkedéssel, a rátermett nyugdíjasok benntartásával és a pályakezdők számának a megerősítésével megoldották.