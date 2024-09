Erős a vasárnap délutáni forgalom az M3-as autópályán Budapest irányában. Ez okból kifolyólag, a Mezőkeresztes és Mezőkövesd között kialakított sávelhúzásos terelésnél három kilométer hosszan torlódnak a járművek, írja az útinform. A térkép szerint Gelejtől Mezőkeresztesig lehet álldogálásra számítani, de Mezőkövesdig kitart a belassult forgalom, illetve onnantól a Nyíregyháza felé tartó sávban is lassul a haladás. A fővárosba tartók Bagnál is időközönkénti torlódásra kell, hogy számítsanak, de a másik két terelésnél is mérsékelni kell a sebességet.

(Főoldali képünk illusztráció: Shutterstock.)