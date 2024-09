A 2024/2025-ös tanévben ismét elérhető az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a Finn nyelv és kultúra kurzus. A csoport tagjai között különböző szakirányokról érkeztek diákok, így programtervezők, gazdaságinformatikusok, tervezőgrafikusok, tanítók és gyógypedagógusok is képviseltetik magukat- írja az egyetem weboldalán.

A kurzus először 2022-ben indult, amikor az egri egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke, Takács Judit vezetésével, az Opetushallitus (Finnish National Agency for Education) támogatásával új szabadon választható tárgyként kínálta a finn nyelv és kultúra oktatását. A program célja nem csupán a nyelvtanítás, hanem a finn életmód és kultúra megismertetése is.

A kurzust 2022-ben nagy érdeklődés övezte, az újraindítására 2024 tavaszán beadott pályázatot pedig a 2024-25-ös tanévtől kezdve az OPH 4 szemeszteren keresztül támogatja - írta az egyetem.

A támogatás révén lehetőség nyílik oktatási anyagok beszerzésére és oktatói tapasztalatcserére, amely tovább erősíti az oktatási program minőségét. A finn nyelv és kultúra oktatása új perspektívákat nyithat az egyetem és finn partnerei közötti együttműködésben. Korábban már léteztek Erasmus-kapcsolatok, például a Satakunta University of Applied Sciences, a University of Eastern Finland, a University of Jyväskylä és az Oulu University of Applied Sciences intézményeivel, ám az új projekt várhatóan tovább élénkíti a mobilitási programokat.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)