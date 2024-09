– Pozitív tényekről tudok beszámolni. Szeptember hónapra, az összes adónemet tekintve 1 milliárd 951 millió forint bevételt terveztünk, szeptember 20-ig ezzel szemben 2 milliárd 82 millió forint adóbevételt számoltunk el. Ha az egész éves adóbevételek terv-, illetve tényadatait viszonyítjuk egymáshoz, a 4 milliárd 988 millió forintos éves tervvel szemben szeptember 20-ig 5 milliárd 19 millió forint bevételt számoltunk el, tehát már most mintegy 30 millió forintos többletről beszélünk. Emellett azt is tudjuk, ha egyetlen más adóbevétel nem is folyna be – ami a havonta befizetendő idegenforgalmi adónál eléggé kizárt –, van három olyan nagyadózónk, amelyek december 15-tel adóelőleg fizetésére kötelezettek lesznek. S az adóbevallásuk feldolgozásának ismeretében tudjuk, hogy hozzávetőlegesen 230 millió forint adóbevételt kell befizetniük. Ha csak ezt a két számot összeadjuk, azt látjuk, hogy likviditási szempontból 250-260 milliós adóbevétel többlettel számolhatunk idén. Ugyanakkor a tavalyi adóbevallások kapcsán egy nagyadózónk 150 millió forintot meghaladó túlfizetést jelzett, és ezt nekünk törvény alapján adóbevétel csökkentésként kell elkönyvelni. De, még ezzel együtt is túlteljesítés várható az idei adóbevételek tekintetében – összegzett Kovács Róbert.