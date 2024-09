Csütörtökön a Pásztorvölgyi Általános Iskolában megnyitották az idei Felnémeti Szüretet Eged András citeraművész előadásával. Dobre Kecsmár Csaba, Felnémet fertálymestere elmondta, családjával 2012-ben döntöttek úgy, hogy a településrészre költöznek, s mára három gyerekük erősíti a felnémeti közösséget.

Megnyitották a Felnémeti Szüretet a Pásztorvölgyiben

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Ez egy összetartó közösség, az emberek odafigyelnek egymásra, segítenek, örülnek egymásnak. Szüreti napjaink több évtizedes múltra tekintenek vissza. Sok kihívás áll a jövő nemzedéke előtt, fel fel erre készíteni ezekre a kihívásokra. Merjetek közösségeket alkotni! – mondta az iskolásoknak.

Vágner Lászlóné, a szüretet szervező Felnémet Kultúrájáért Egyesület elnöke mutatta be a Felnémet régen és ma fotókiállítást.

– Idén 29. alkalommal rendezzük meg a szüreti napokat, ami eleinte 1 napos program volt. Nem elég csak a szüreti hagyományokat ápolni, más értékeinket is meg kell mutatni, ezért döntöttünk úgy, hogy kiállításokat is rendezünk. Mindig egy-egy értékes felnémeti hagyományt mutatunk be, volt már falvédő kiállítás is, tavaly pedig népviseletekből rendeztük. Idén Felnémet fejlődését mutatjuk be fotókon – mondta.