Sok pincében már forr a must Heves vármegye borvidékein is, ezért a veszélyes mustgáz okozta balesetek megelőzése érdekében a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HVKI) és a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság felkészítő gyakorlatot szervezett Gyöngyös egyik pincészetében. A helyszínen Hevesi Katalin tű. alezredes, a HVKI hivatalvezetője a borospincékben történő beavatkozások sajátosságairól adott tájékoztatást portálunknak, majd a gyakorlat során a tűzoltók egy szén-dioxid gázzal telített helyiségből való mentést mutatnak be. Hevesi Katalin arról is beszélt, hogy a gyakorlat célja kettős volt. Egyrészt az, hogy a tűzoltók felkészüljenek az ilyen jellegű beavatkozásokra, ismereteiket felelevenítsék és ha hasonló helyzetben kérik segítségüket, gyorsan és szakszerűen tudjanak beavatkozni, hiszen akár néhány perc is életet menthet. Másrészt fontos, hogy az emberek figyelmét felhívják a szüreti időszakban a pincékben jelenlévő szén-dioxid-gáz veszélyeire.

Veszélyes mustgáz miatt mentettek a tűzoltók Gyöngyösön

Fotó: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Köztudott, hogy a must erjedésekor szén-dioxid gáz képződik, ami a levegőnél nehezebb. Mindez halálos veszélyt jelenthet, hiszen nehezebb a levegőnél, így a pincékben alulról felfelé terjeszkedve gyűlhet össze, kiszorítva az oxigént a helyiségből. Ha valaki ilyen környezetbe kerül, oxigénhiányos állapot léphet fel nála. Akár az eszméletét is elveszítheti, végül a fulladás bekövetkezhet. A bajbajutott nem tud kimenekülni segítség nélkül – részletezte Hevesi Katalin.

Fotó: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Mint megtudtuk, azt a helyzetet szimulálták a gyöngyösi hivatásos tűzoltók, hogy a pincében éppen dolgoztak, amikor meghibásodott a szellőztető ventilátor. Nem tudott mindenki kimenekülni, volt, aki rosszul lett, és elveszítette az eszméletét. A munkatársak azonnal értesítették a 112-es segélyhívó a tűzoltókat, akik teljes védőfelszerelésben, légzőkészüléket és mentőköteleket használva mentek le a pincébe. Hőkamerát is vittek magukkal, hogy könnyebben megtalálják a bajba jutott embert. Miután felkutatták az eszméletét vesztett embert, lélegeztetőkámzsát adtak rá, majd hordágyon kihozták a pincéből. Hevesi Katalin rámutatott arra, hogy nagyon fontos a pincék megfelelő szellőztetése a must erjedésének időszakában, mert egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel.