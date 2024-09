Bizonyára többen is vannak az Egerben gyakran sétálók között, akik elcsípték már a hófehér nagy kócsagot, amelyik az elmúlt hetekben többhelyütt is feltűnt a megyeszékhelyet átszelő patak mentén. Egyik olvasónk nem csak megcsodálta, de lencsevégre is kapta a tollászkodó nagy kócsagot az Eger-patakban, a Markhot Ferenc Oktatókórház melletti patakparton. A magyar természetvédelem címermadara a vadkacsák társaságában tollászkodott, szombaton délelőtt.

A nagy kócsag (Ardea alba) kedveli a nyílt vízfelületekkel tarkított, erősen benádasodott tavakat. Vonuló madár, de a nagy részük áttelel nálunk. Az 1900-as évek környékén a vadászatok miatt csaknem felszámolták azokat a helyeket, ahová betelepültek. Állományuk ma stabilnak mondható. Táplálékuk közé tartoznak a halak, vízirovarok, pockok, egerek, cickányok valamint madárfiókák. Az 5 forintos érme hátulján is ez a faj látható - olvasható a Balaton-felvidéki Nemzeti Park oldalán.