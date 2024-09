Ha Viktor napján szép idő van, hosszú lesz az ősz, a népi időjóslás ezt tartja. Ezen a napon ünneplik a Lőrincek is névnapjukat.

Ki is volt Lőrinc? Szent Lőrinc a legendája szerint II. Sixtus pápa diakónusa volt. A pápa, mikor elfogták, Lőrincre bízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza széjjel a szegények között, közben azért azt is megjósolta, hogy három nap múlva ő, azaz Lőrinc is mártíromságra jut, úgyhogy igyekezzen. Lőrinc a pápa végakarata szerint cselekedett. Amikor őt is letartóztatták, és az egyház értékeit rajta követelték, a szegényeket vezette a bíró elé, mondván: Íme, az egyház vagyona!

Lőrinc a legenda szerint kegyetlen halált szenvedett: rostélyon sütötték meg, attribútuma is a boronára emlékeztető rostély. Humorérzéke szerencsére sütögetés közben sem hagyta cserben: amikor már a roston jón ideje pirult, így szólt hóhérához: „Az egyik oldalam már megsült, fordíts a másik oldalamra!"

A történetből adódik, hogy Lőrinc a tűzoltók, a tűzzel foglalatoskodók (cukrászok, pékek) védőszentje, s égési sebek gyógyulásáért is fordultak hozzá.

Lőrinc névnapja egyben határnap is: A naphoz kapcsolódó összes hiedelemben az őszre forduló természet jelenik meg: úgy tartják, hogy ha ekkor szép az idő, hosszú lesz az ősz. Ezen a napon kezdik szedni a krumplit, s ekkor mászik odvába a kígyó.



(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)