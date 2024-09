Olthatatlan vágyat érzek arra, hogy visszaváltsam a háztartásunkban megjelenő palackokat, dobozokat. Amióta működik a REpont-rendszer, gyűjtök minden szóba jöhető darabot, s naponta kísérletet teszek a visszaváltásukra. Eddig öt alkalommal jelentem meg ilyen céllal a közeli ABC-ben, de egyszer sem sikerült az akció. Három napig a „nem működik” táblánál akadtam el, aztán végre újra dolgozott a szerkezet. Ekkor azzal szembesültem, hogy a bejárat közvetlen közelében elhelyezett automatához a közeli gombaüzemből érkező három vietnámi vendégmunkás négy nagy zsáknyi palackkal érkezett.

Beláttam, a hátunk mögött hagyott forró nyári napokon kellett a védőital, így a nagy üzemben naponta jelentős mennyiségű pet-palack keletkezett. Ezeket nem hagyták veszendőbe, s ez jó. Mivel a művelet ebben az esetben legalább húsz percig eltart, a kezemben fityegő hat darab flakont odaajándékoztam nekik, amit mosolyogva elfogadtak.

Próbálkoztam már azzal is, hogy különböző napszakokban tűnjek fel az automata előtt, azonban soha nincs alkalmas időintervallum, mert vagy rossz a gép, vagy többzsáknyi zsákmányt próbálnak abba beletömni. Nem véletlen, hogy pillanatok alatt megtelik, üríteni kell stb. Ma reggel újra elindultam néhány dobozzal, s reménykedtem, egyszer én is be tudom hajítani a csörgő-zörgő masinába. Nem sikerült. Újra a nem működik táblával szembesültem.

Egyelőre feladtam. Maradok a sárga kukánál.

(Főoldali képünk illusztráció: Shutterstock.)