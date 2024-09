Megkérdezték tőle, mi a legbüszkébb.

– A nagy beruházásokra igen büszke vagyok. Ezek között számos olyan is volt természetesen, amit önerőből tudtunk megvalósítani. Az építkezések utáni városiasodás és az ezzel párhuzamosan futó felelős gazdálkodás úgy gondolom, minden esetben az itt lakók javát szolgálta. Ezért lettem polgármester, erre esküdtem fel, ez jelenti a köz szolgálatát. Az eredményeket nem egyedül én értem el. Elsősorban a képviselő-testület és városháza apparátusának elszántsága és munkája kellett ahhoz, hogy teljesítsük a kötelességünket és olyan kisvárost építsünk, amilyet a legjobb tudásunk és az adott gazdasági körülményekhez viszonyítva tudunk.

A lőrinci emberek bizalma, biztatása és összefogása nélkül sem jöhetett volna létre ez a látványos fejlődés, de egy település életét tekintve vannak, és mindig is lesznek megoldásra váró feladatok. Én a magánéletemben is aktív ember vagyok, így azt gondolom, hogy mindig van mit csinálni – húzta alá.

A további terveiről elmondta, örül, hogy nyugdíjasként egy másik üzemmódba kapcsolhat.

– Jó érzés, hogy több időt tölthetek a családommal, foglalkozhatok a hobbijaimmal és az érdeklődésemnek megfelelő dolgokra is időt tudok szakítani. A munka mindig is az életem része marad, továbbra is aktívan szeretnék élni, de más jellegű munkát fogok vállalni – hangsúlyozta.