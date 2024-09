Újabb túrára indul az egri származású Zelei József, hazánk egyetlen hivatalos Kerékpáros Békenagykövete – jelentette be szerdán reggel az Erzsébet udvarban. Az esemény helyszíne azért volt fontos, mert 2010-ben itt ültettek el egy békefát. A szerdai összejövetelen részt vett Szalay-Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is. Mint mondta, a kerekessel 2005-ben találkozott, s azóta is jó kapcsolatot ápolnak.

Zelei József ezúttal a Duna forrásától indul, és útjával a békére hívja fel a figyelmet

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A cél, amelyért teker, a béke, ma nem is lehetne aktuálisabb. A szomszédunkban már több mint két éve zajlik háború, sőt a Közel-Keleten is fegyverek ropognak, így nem tudjuk eléggé hangsúlyozni a béke fontosságát – emelte ki.

Honfi Gábor, a Szuperinfó hálózati vezetője is csatalakozott az elhangzottakhoz, s kiemelte, a misszió eredménye az lehet, hogy az emberek egy irányba gondolkodjanak.

Zelei József is szólt néhány szót. Felidézte, húsz éve indult útnak, s most, ma látható igazán, pontosan miért.

– A békét a békében kell megőrizni, komoly aktualitása van ennek. Most a húsz év helyszínei is szerepelnek a béketúrámban, ahová a békekövek, a békekoszorúk mellett magammal viszem a béke vizét is, amelyet Budapesten a Béke-kútból hoztam – részletezte.