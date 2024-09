Szabó Zsolt, Heves vármegye 3. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy ritka alkalom, amikor 15 millió magyar szíve egyszerre dobban. A mai nap ilyen ünnep, tette hozzá.

– Ritkán adatik meg, hogy egy ennyire mély tartalommal, igazi magyar kultúrával, szívvel-lélekkel teli dallam szólaljon meg egy országúton. Olyan dal ez, amit csak mi, magyarok tudunk megérteni. Az utak, a zene összekötnek bennünket barátainkkal, embertársainkkal, családokat, településeket kapcsolnak egymáshoz, egy országot egyesítenek. Hálás vagyok Becsó Zsoltnak, Nógrád vármegye 1. számú egyéni választókerülete országgyűlési képviselőjének, mert az alapgondolat tőle ered. Ez olyan út, ami a Felvidéket az anyaországgal egybekapcsolja. A zenélő út azért nagyon fontos a számunkra, mert egy vérből valók vagyunk – hangsúlyozta Szabó Zsolt.

Becsó Zsolt országgyűlési képviselő arról szólt, hogy a 21-es főút korszerűsítésével kapcsolatban most kerül fel az i betűre a pont.

– A mai nap valójában egy 25 éves folyamat záró pontja. 1999-ben volt az első megállapodás a 21-es főút négysávosításáról. A beruházás indulási pontját Salgótarjánban jelöltük ki. Egy rövid szakasz el is készült, de azután volt 8 év, amikor a projekt nem kapott kormányzati támogatást. 2010 hozta el újra a lehetőséget a folytatáshoz, a kormány támogatásával 2011-ben el is indult ütemezetten a további építés. Húsz évvel az első lépések után, 2019-re jutottunk abba a stádiumba, hogy átadhattuk a teljes utat. A 21-es főút nagyon fontos folyosó a Felvidék és az M3-as autópálya között. Összeköti a felvidéki magyarságot a határon inneni magyarokkal, Losoncot Hatvannal, és bekapcsolja a térséget az ország, de Közép-Kelet-Európa gazdasági vérkeringésébe is. Zenélő út többfelé van már a világon, hazánkban is épült ezelőtt kettő. De azt gondolom, nemcsak a mi életünkben, akik itt élünk, de az egész magyar nemzet életében jelentős ez, mert az Ismerős Arcok dalának választása telitalálat. Ez az összetartozás dala. Mondhatni, himnusszá nőtte ki magát. Eredetileg úgy terveztük, hogy a zenélő út Nógrád vármegyében épül meg, hat lehetséges helyszín került szóba. Ezek közül a lakókörnyezet, bizonyos időjárási feltételek figyelembevétele, továbbá a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal, illetve egyes hatóságokkal történt egyeztetések után nem felelt meg egyik tervezett helyszín sem. Erre tekintettel támogattam én is, hogy a zenélő út a 21-es főút Heves vármegyei szakaszán épüljön meg. Valamikor 25 évvel ezelőtt Salgótarjánban kezdődött a négysávosítás, talán ennyivel tartoztunk is Hatvannak, hogy itt legyen a zenélő út – foglalta össze Becsó Zsolt.