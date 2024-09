A Magyar Építők szerint ráadásul ezt a hatást tovább erősíti, hogy az exkluzív, figyelemfelkeltő anyagokat általában a magyar sajtó jelentős része átveszi egy-egy építőipari projektről. Jelen esetben a több portál, így például a Világgazdaság is leközölte a videót tartalmazó hírt; ugyanakkor a Miniszterelnökség is a Magyar Építők videóját felhasználva számolt be a magyar kormány Facebook-oldalán az útfejlesztésről, írja a magyarepitok.hu.