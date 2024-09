Miller Lajos kiemelte, hogy ismét nagyon jó szólistákat sikerült megnyerniük a jó ügy érdekében, így többek között érkezik majd Sümeges Eszter, Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művész. a Magyar Állami Operaház örökös tagja, valamint Kováts Kolos, Kossuth-díjas, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház mesterművésze is. A fellépők között lesznek helyiek is szép számmal, így például Koczka Tamás gyöngyösi operaénekes, akiről Miller Lajos elmondta, ősztől már akár a Magyar Állami Operaházban is lehet majd látni. Rajta kívül közreműködik még a Cantus Corvinus Vegyeskar és a Sound of Spirit Énekegyüttes egyes tagjai is.

Az Operagálát október 6-án, este hat órától rendezik meg a Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnokban. A belépés ingyenes és nincs regisztrációhoz kötve, így az érdeklődőknek érdemes lehet időben érkezni.