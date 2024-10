Megemlékezés 1 órája

Béke nélkül nincs szabadság – 1956-ra emlékezett Eger +fotók, videó

Október 23-án Egerben is a forradalom hőseire, áldozataira emlékeztek. A színházban tartott ünnepélyen kitüntetéseket is átadtak. 1956 Egerben is a hősök éve volt.

Szabadi Martina Laura Szabadi Martina Laura

Szentmisével kezdődött az emlékezés Egerben az 1956. október 23-án kitört forradalomra szerda délelőtt, majd a bazilikából a Gárdonyi Géza Színházba vonult az emlékező tömeg. Ott a Szilágyi Erzsébet Gimnázium diákjainak műsora idézte meg olyan fiatalok életét, motivációit, érzéseit, akiket forradalmárrá tett az elnyomás, megmutatva azt is, milyen volt 1956 Egerben. 1956 Egerben: békét, szabadságot hoztak a hősök

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap „A rendszert az egész magyar nép söpörte el. Az örökösök ne kívánjanak erről még egy bizonyságot. A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel népünk élén” – idézte beszédében Vágner Ákos, Eger polgármestere Mindszenty József az év november 3-i rádióbeszédét melyet a Szabad Kossuth Rádióban mondott el a bíboros. – Emléke az idő múlásával sem halványul, sőt, egyre erősebben fénylik, utat mutat a mában is. Oly korban élt, ahol a hatalom a lelkeket is uralni, leigázni vágyta. Oly korban, amely eszméi semmibe vették az egyén szabadságát. Ha most arra kérném önöket, idézzék fel, bizonyára mindannyiunknak lenne a szülőktől, nagyszülőktől hallott vagy saját emléke azokról az időkről. Ott van a csontjainkban, a sejtjeinkben él és tanúbizonysága annak, hogy a remény és a hír teremtő erő – fogalmazott a polgármester. 1956 Egerben: békét, szabadságot hoztak a hősök – Ma a 68 évvel ezelőtti forradalom hőseire és áldozataira emlékezünk. Magyarokra, akik emelt fővel tették, amit megkövetelt a haza. Akiket nem taszított mélybe a szenvedés, akiket a túlerővel szemben is mérhetetlen erővel és bátorsággal vértezett fel a szabadságvágy. Hősök, akik megmutatták, milyen egy hazáját szerető nemzet. Harcosok, akik a szovjet elnyomás ellen küzdöttek. Megfeszítve, félelmet nem ismerve mindent megtettek az egyik legfőbb értékért, a békéért, amely nélkül nincs szabadság. Az '56-os hősök reménye, hite idővel szabadságot teremtett – mondta Vágner Ákos. Hozzátette, ez a nap az elnyomódiktatúrák elleni küzdelemre emlékeztet és arra, hogy a szabadságunk az sosem adhatjuk fel. Ha fejet hajtunk előttünk, azok előtt, akik megharcoltak a mi szabadságunkért. Életüket adták a mi életünkért. Tisztelet a hősöknek! – zárta beszédét.

A kitüntetettek közül elsőként Eger kiváló rendőre, Német Ákos rendőr zászlós vehette át az elismerést. A méltatás szerint 2011. január 1-jén került a rendőrség hivatásos állományba, majd járőr lett. 2015-től körzeti megbízottja a Felsővárosnak, kiemelt figyelmet fordított a szabálysértések, bűncselekmények megszakítására, megelőzésére és felderítésére, mellyel nagyban hozzájárul a közbiztonság javításához. Kiváló egri diák kitüntetést kapott Román Jázmin, a Neumann gimnázium 12. évfolyamos tanulója, aki nem csak tanulmányai során, de szabadidejében is megragadja az alkalmat, hogy ismereteit bővítse. A diáklány részt vesz az iskola , mint az Európai Parlament nagykövetiskolájának programjában. Junior nagykövetként aktív szervezője és résztvevője a programnak. Kitűnő tanulmányi eredményei vannak, kiemelkedően szerepel országos tanulmányi versenyeken is. Eger város jó tanulója, jó sportolója elismerő címet vehetett át Urbin Zsófi, az Andrássy 11. évfolyamos diákja, aki amellett, hogy kitűnő tanuló tehetséges vízilabdázó. Tagja az U16-os leány vízilabda válogatottnak, mely tagjaként az idei törökországi korosztályos világbajnokságon ezüstérmet szerzett. Szintén ezt az elismerő címet vehette át Kristófori Lili, az egyetem gyakorló általános iskolájának 8. évfolyamos tanulója. Lili amellett, hogy jól tanul óvodás kora óta sportol, klasszikus balettet tanult és jelenleg a Flexi- Team Sportegyesületben versenyzik.

Október 23-i megemlékezés Egerben Fotók: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Az ünnepség után az épülettel szemben álló emlékműnél koszorúztak a résztvevők. az emlékezés virágait elhelyezte az önkormányzat, a városi cégek és intézmények, a kormányhivatal, a helyi civil- és hagyományőrző szervezetek és a pártok helyi alapszervezetei mellett a büntetésvégrehajtás, a rendőrség és a katasztrófavédelem is.

