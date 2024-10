Kedden vármegyeszerte zajlottak az ünnepi alkalmak. Markazon szentmisével kezdődött az ünnepi megemlékezés, majd a Hősi emlékműnél Lukovszki Nikoletta, a Markazi Várvölgye Általános Iskola tagintézmény-vezetője mondott beszédet. Az iskola diákjainak műsorát koszorúzás követte. Vámosgyörkön a szentmisét a templom falán elhelyezett 56-os emléktábla megkoszorúzása követte. A ünnepi műsorra a közösségi házban került sor a helyi nyugdíjasklub és az iskolások közreműködésével. Az est során adták át az önkormányzati kitüntetéseket is. Gyöngyöspatán a szentmisét követően az ünnepi műsor színhelye is a templom volt. A résztvevők ezt követően megkoszorúzták az 56-os emlékművet. Gyöngyöshalászon a művelődési házban rendezett megemlékezésen irodalmi összeállítás, majd vetítés volt a program – a megjelentek a Trezor című magyar filmet tekinthették meg. Abasáron a templomkertben gyűltek össze az emlékezők. Kazsu Attila polgármester beszédét az általános iskola énekkara és a 8. osztályosok műsora követte, végül koszorúzásra került sor. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 68. évfordulóján megemlékezést tartottak, többek között, Domoszlón, Nagyfügeden, Karácsondon és Visontán is.