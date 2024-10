– Sokszor a legnemesebb szándék is rengeteg kárt okozhat, ha azt nem szakszerűen csináljuk – mondta, majd hozzátette, a családokban sokszor a magát mindenhatónak képzelő segítő az akadálya az együttműködésnek, a gyógyulásnak. Kérdésre elmondta, a prevenció nagy problémája, hogy egyes rétegekben, élethelyzetekben gyakorlatilag a prevenció szinte ellehetetlenül, hiszen már a függő fiatal szülei is függők voltak. Délután Sáfrány Judit klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus az iskolai képernyőhasználatról beszél, majd kerekasztal beszélgetésen vehetnek részt a szakemberekkel. Délután a Dobó térre települnek ki a szervezetek, Street workout bemutató és Aposztréfa koncert is várja az érdeklődőket.