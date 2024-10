EGRI POSTA. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. OKTÓBER 19-ÉN 1862.

Olyan nyilt levélféle.

T. szerk. úr! Legyen szives e néhány sornak helyet adni.

1-őr A multkor egy kis geographia került kezembe, melyben ezt olvasám: Eger – hajdani erősség! E gunyos megjegyzést szükségesnek látom az igazság s városunk jóhirneve érdekében kiigazitani és a belvárost minden irányban befutó sánczolatokra – vulgo csatornák, folyosók, árkok, hidak, dombok stb. támaszkodva oda módositani, miszerint még ma is méltó azon névre – sőt erősebben áll mint hajdan.

2-or Kitünő (!!) lapja utolsó számában a genialis (!!!) Lesi puskás Eger rajzát adván szintén nagy hibát követett el. A kép szerint itt éjjel semmi sem látható, pedig koromfekete éjjen is láthatók – a szemétdombok.

3-or Sajnos, de köztudomásu dolog lévén, hogy a régészet-től az „Uj nemzedék” irtózik, másfelől pedig mind tanulságos volta, mind azért, hogy a külfölddel ebben is egy szinvonalra emelkedjünk – kivánatos lévén, miszerint e szárazon képviselt ág is mielőbb zöldüljön – a mi meg is lesz, ha fiatal óriásaink ápolása alá kerül – bátor vagyok szerk. urat felkérni: sziveskedjék e czél előmozditására valami dologértő toll által vitatás alá vétetni: vajjon a főutczánkon végignyuló halomlánczolat miféle: maklári, baktai, felnémeti vagy még távolabbi eredetű? továbbá: melyik századból valók? ugy hiszem, az érdemes előljáróság végzéseit tartalmazó évkönyvek közt tán lelhetők idevágó adatok.

4-er Szomszéd falvainkat és gazdáinkat figyelmeztetem, hogyha netán határdombra vagy jóféle trágyára van szükségük, azok legjobb minőségben kaphatók – főutczánkon ingyen.

EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1870. DECZEMBER 1.

Az egri dalárda.

Egerben a „dalárda” létesitésének eszméje legelőször 1869-ben hozatott szóba. A fölhivásnak igen szép eredménye lőn, s a mintegy 30-40 tagból csakhamar megalakult dalárda tanóráit meg is kezdette. Azonban az akkori hatalom és szóvivők jónak látták ez életrevaló ujszülöttet, a dalárdát egy halvaszületett csecsemőbe, az „egyházi zeneegyletbe” oltoni, melylyel együtt ­aztán csendesen kihunyt az árnyékvilágból.