A gyöngyösi jerusok hosszú távon is formálják gyermekek jövőjét

Szókovács Péter polgármester azzal kezdte köszöntőjét, hogy hajdanán ő maga is a Jeruzsálem úti óvodába járt, és az épületbe lépve megelevenedtek benne a hajdani emlékek.

– Fél évszázad nem kevés idő. A Jeruzsálem Úti Tagóvoda falai között generációk nőttek fel. Akik elsőként nevelkedtek itt, ma már túl vannak életük derekán, sokan közülük szülőkként, nagyszülőkként hozzák vissza hajdani óvodájukba a gyermeküket, unokájukat. A mai nap, amikor visszatekintünk erre a hosszú és tartalmas múltra, nem csak az épület, de az intézményt életre keltő közösség, a dolgozók és a családok ünnepe is. Köszönet minden dolgozónak, akik öt évtized alatt szeretettel és gondoskodással nevelték városunk legfiatalabb polgárait. Az 50 év alatt az óvoda több mint 18 ezer napon át szolgálta a várost. Az élet itt folyamatosan fejlődött, megújult, 2020-ban a teljes épület külső és belső korszerűsítésen esett át. Jelenleg 21. századi körülmények várják itt a kisgyermekeket. A város, az óvodai dolgozók és vállakozók is folyamatosan sokat tettek és tesznek az óvodáért. Külön kiemelendő, hogy az intézmény nagy figyelmet fordít a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre. Az Örökös Zöld Óvoda cím is azt mutatja, hogy a jövő generációi számára nemcsak tudást, hanem felelősségteljes gondolkodást is közvetítenek a dolgozók. Az egészséges életmód és a környezettudatosság mellett az óvoda külön figyelmet szentel a tehetséggondozásra is, különféle fejlesztőprogramokkal támogatva a gyermekek egyéni fejlődését. Ezek az értékek nemcsak az óvodai évek alatt, de hosszú távon is formálják gyermekeink jövőjét, amiért mindannyian hálásak lehetünk. Az óvodapedagógusok elkötelezett munkája biztosítja, hogy a gyerekek örömmel emlékezzenek vissza az itt töltött évekre, és a szülők is biztonságban tudják legnagyobb kincsüket – hangsúlyozta Szókovács Péter.