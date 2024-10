A Mátraaljáról származó Sujánszky Euszták – mint az a dr. Misóczki Lajos gyöngyösi történész által az Egerben felszentelt pap életútjáról írt tanulmányából kiderül – „vigasztalója és utolsó útra kísérője az aradi tizenhárom vértanú közül tíz rk. vallásúnak és az október 6-ára virradó éjjel katolizált Damjanich Jánosnak.”

Damjanich gyónása a kivégzése előtt (korabeli rajz)

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

Mint a Gyöngyöstől Imregig című helytörténeti kiadványban olvasható, Sujánszky Euszták tanári és papi tevékenységének színhelyein tanítványainak nevelésével és a hívők lelki gondozásával töltötte az idejét.

A Sujánszky Euszták életútját kutató helytörténész a 2000-es évek elején írt tanulmányában tárta fel a minorita pap bensőséges kapcsolatát az aradi vértanúkkal. Mint a kötetből kiderült, pappá szentelését követően Arad volt Sujánszky Euszták ötödik állomáshelye, s itt érte életének legmegrázóbb eseménye. 1849. október 5-én az osztrák katonai várparancsnok, Howiger tábornok felszólítására Bardócz Sándor, Pléva Balázs és Vinkler Bruno minorita rendtagokkal a tizenhárom vértanú lelki vigasztalója lett. Közülük Sujánszky volt a legműveltebb, korábban az aradi minorita főgimnázium igazgatójaként is tevékenykedett. Kosztka Libor házfőnök talán éppen ezért őt bízta meg azzal, hogy a rendház és a plébánia történetében, a Historia Domusban írja le a kivégzések iszonyatos perceit.

És innen most következzék, hogy miként is emlékezett vissza a tizenhármak utolsó napjára, illetve kivégzésére a szemtanú krónikás: „Vérző szívvel lépők át reggeli tíz óra után a vár küszöbét, s megjelenve a börtönné alakított falai között, azonnal átvevénk vigasztalásul – és amennyire lehetett, bátorításul – a nagylelkű jövendő mártírokat. Kezet szorítva teljes bizalommal fogadának bennünket…

Sujánszky Euszták portréja

Forrás: Nagy Mózes Közművelődési Egyesület

Délután öt óra után hagyánk el a szerencsétlen foglyokat…, miután figyelmezteténk, hogy másnap, azaz 6-án reggeli két órakor a várban megjelenjünk. Virrasztottak a nagylelkű foglyok…, fél ötre elmúlt, s én bevégezvén Poeltenberg Ernő és Aulich Lajos uraknál papi kötelességem, kolostorunk meghagyásából az annyira ismeretes, lábtörés következtében ágyban fekvő nagy hőst, Damjanichot látogatám meg… Kezet szorítva fogadott beléptemkor…, sokat beszélt a politikáról, többet Kossuthról is, igen bosszankodva Görgeyről. Többek között mondá: »Tisztelendő barátom! Nem félek a haláltól, hisz ezerszer néztem én szemeibe; ámde mégis fáj, hogy a császári háztól azon kegyelmet sem nyerhetők, miszerint katonához illőleg – golyó által – végeztetnének ki.« Midőn már-már távozandó valék, így szóla: »Tisztelendő barátom! Ön tán nem is tudja, ki vagyok.« Mire felelém: »Igenis, tudom.« »Én ugyan – mondá ő – rác vagyok vallásomra, de mint rác meghalni nem akarok. Áldjon meg engem! Azt is tudom, miszerint ön engemet addig meg nem áldhat, míg én meg nem gyónom bűneimet, tehát hallgasson meg.« E nagy férfiú meggyónt, rövidesen a hitvallást tette…