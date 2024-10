Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára szerint ma rengeteg újságcikk, közösségi médiás bejegyzés szól a szektorról, de szerinte ezek elfedik az eredményeket, noha valóban van jócskán elmaradás a kötöttpályás közlekedésben. A VII. Magyar Közlekedési Konferencia, 48. Útügyi Napok első előadásában fölsorolta az elmúlt tizenöt év fejlesztéseit, 4000 milliárd forintot költöttek közútfejlesztési beruházásokra, ebből 29000 milliárd forintért 700 kilométernyi gyorsforgalmi út épült. Ezeregyszáz milliárd forintból ezer kilométernyi főutat fejlesztettek, 300 milliárd forintot költöttek 240 kilométer hosszan önálló csomóponti hidakra, alsóbbrendű utakra. Míg 2010-ben 6 millió, addig 2023-ra már közel 8,5 millió ember érhette el 30 percen belül a kétszer két sávos gyorsforgalmi úthálózatot, 21 megyei jogú város érhető el kétszer kétsávos úton, jövőre pedig Békéscsabán is meglesz ennek lehetősége. Elkészült négy Duna- és négy Tisza-híd.

A VII. Magyar Közlekedési Konferencia nyitó napján szó volt a tervezett beruházásokról

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Fölsorolta, jelenleg 15 beruházás kivitelezése zajlik, amelyek összértéke több mint 1318 milliárd forint, s megterveznek 80 közúti projektet 70 milliárd forintért. Ugyanakkor a vasúti infrastruktúra használhatósága ma már elmarad a közúthoz képest, ezért fejleszteni kell, az emberek is környezettudatosabbak és a benzin is drágul. Az elmúlt években uniós forrásból finanszírozták a pályafejlesztés és a járműbeszerzést, ez most viszont nem áll rendelkezésre, ezért a központi költségvetésből és az Európai Beruházási Bank hitelből próbálnak rá költeni 800 milliárd forintot. Első körben 500 kilométernyi vasúti pályához nyúlnak hozzá, 119 kilométeren számolják föl a lassújeleket, 490 kilométernyi pályát legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. Előkészítik új járművek beszerzését és használt nyugati mozdonyok, kocsik üzembe állítását. Beszélt arról, hogy megkezdődött a KRESZ megújítása. A képzési, oktatási háttér fejlesztésén a szankciórendszer és a közúti ellenőrzési tevékenység hatékonyabbá tételén, a járművekkel szemben támasztott műszaki elvárások megújításán, valamint a közútkezelési szabályrendszer felülvizsgálatán is dolgoznak.