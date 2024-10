Szombaton este az egri Hotel Eger és Park szállodában zajlott az idei Heves vármegyei Prima díjátadó gála. Bányainé Micski Marianna, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Heves megyei szervezetének elnöke a díjkiosztás előtt arról beszélt portálunknak, hogy idén különösen nehéz dolga volt a héttagú elnökségnek a nyertesek kiválasztásában, hiszen mind a kilenc jelölt országosan, sőt nemzetközileg elismert személy, sőt vannak közöttük, akik világhírű művészek, tudósok.

Berzeviczy-Fehér Jánosné - a magyar népművészet és közművelődés kategóriában nyerte el a Heves vármegyei Prima Díjak egyikét

- Nagyon nehéz összehasonlítani a jelölteket a különböző kategóriákban, amelyekből sokat sikerült idén felsorakoztatni. Különlegesség ebben az évben, hogy a megszokott három nyertes mellé szavazásra bocsátottuk egy negyedik díjazott kiválasztásának lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a 9 jelölt között az eddigi 3 mellett még egy elismerést, a Prima Közönségdíjat is kiosztjuk. Ő is ugyanabból, a mintegy 700-800 ezer forint értékű Boldi-szobrocskából kap egyet, mint a többiek. A különbség csak annyi, hogy a három hagyományos Prima-díjas 2 millió forint pénzjutalomban részesült, míg a közönségdíjas 500 ezer forintot vehet át. Az előző napokban már megszületett a döntés, de az átadás pillanatáig ez hétpecsétes titok. Az év vállalkozói is most vehetik át az elismerésüket. Itt is van újdonság idén. Az év fiatal vállalkozóját is díjazzuk azzal a nem titkolt szándékkal, hogy biztassuk és motiváljuk a fiatalokat arra, hogy valósítsák meg az álmaikat. Ez teljesen új kategória. Végül, a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjjal olyan szervezeteket, alapítványokat vagy személyeket jutalmazunk, akik a közösségért olyan fontos dolgot tettek, illetve a munkásságuk olyan területet érint, ami különösen jelentős és elismerésre méltó – foglalta össze Bányainé Micski Marianna.