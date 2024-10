– Rendhagyó módon ezen a délelőttön nem egyetemistákkal, hanem a Felsőváros Általános Iskola 2-3. osztályos diákjaival telt meg a gyöngyösi campus II-es előadója. A diákoknak bepillantást nyújtottam a rendkívül sokoldalú kommunikációs szakmába, és megtudhatták azt is, hogy milyen út vezetett a jelenlegi munkámhoz. A csoportot János Melinda könyvtáros vezette körbe a campus kétszintes könyvtárában, ahol a gyerekek megtudhatták például azt is, hogy mit jelentenek a könyvek gerincén látható különféle betűk és számok, valamint azt is, hogy mi a könyvtári katalógus és hogyan kell használni. A kicsik Vernyik Béla kertésszel töltötték a foglalkozás hátralévő részét. Kipróbálhatták a dugványozást, majd megnézhették a campus gyógy- és fűszernövény gyűjteményét és a nemrég felhúzott fóliasátrat is – részletezte Nagy Réka.