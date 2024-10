Október 6-án, 10 és 15 óra között élethű hajómodellek, RC autók és repülők kiállítása és bemutatója zajlik az egri strandon, közölte az üzemeltető Eger Termál Kft. Ezen a napon 14 óráig kedvezményes, 1000 forintos belépővel várják a strandra látogatókat.

Az ősz kezdetén egy napra a modellvilág csodái költöznek az egri strandra. A modellek többsége egyedi építésű, méretpontos, az eredeti kicsinyített mása. A járművek főként elektromos meghajtásúak, illetve rádió távirányításúak (RC), de a hajók között különleges, gőzmeghajtású is látható lesz. Az RC Modell kiállításon 25 hajómodellt: hadihajókat, jachtokat és egyéb vízi járműveket, gőzmeghajtású egyedi építésű hajókat, 10 RC repülőgépet és több, mint 60 RC autót mutatunk be. A VII-es versenymedencében a hajókat nézhetik meg működés közben a látogatók, az akadálypályán a triál autók küzdelmét követhetik, valamint néhány modellt ki is próbálhatnak. A nagy érdeklődésre számot tartó triál terepjárók, kamionok, onroad és offroad autók mellett megnézhetik az idei évi UNIX-AMTS-re készült valósághű Scale garázst és a méretarányos scale épületeket – írták az eseményről.

Kiállítók:

• Mályi Modellező Klub

• Triál RC Miskolc

• Csepeli Modellező SE.

• Modellmix Kazincbarcika