Elmondta továbbá, hogy a gyermekek, az általuk nem ismert virágokat könyvek, képek, információ- és kommunikációtechnológia eszközök és természetesen az óvónők segítségével beazonosították, ajánlott gondozásukról ismereteket szereztek.

Kerti szerszámok gyermek méretben, hogy egyszerűen menjen a munka

– Annak érdekében, hogy a gyermekek minél fiatalabb korban megismerkedhessenek a természettel és annak védelmével, az óvodánk környezetének virágosítása mellett kertünkben magaságyásokat is kialakítottunk. Ezeknél mind a három csoport óvodásai külön, életkori sajátosságuknak megfelelően, tapasztalhatják meg az ültetést, a palántázást és a növények gondozásának folyamatát. A növények ültetéséhez és gondozásához külön, a gyermekek méretének megfelelő kerti szerszámokat is beszereztünk, így ők is gyakorolhatják a munkafolyamatokat – árulta el Szabóné Csináth Gabriella.

Az óvoda, a Virágos Egerért verseny mellett idén a is pályázott a „Magyarország legszebb konyhakertjei" országos programba is, melyben részvételükért elismerő oklevelet vehettek át.