A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szőlészeti és Borászati Intézet fotópályázatot hirdetett azoknak a hallgatinak, akik szeretik a szőlőültetvények szépségét, a szőlő levelének, fürtjeinek ezerarcúságát, vagy a szőlővel kapcsolatos művészi megjelenítéseket. A pályázatról a MATE gyöngyösi Károly Róbert Campus is tájékoztatást adott a közösségi oldalán.

– Olyan fényképeket várunk, melyeken a szőlő, mint központi téma szerepel. Akár tájfotó jellegűen bemutatva egy ültetvényt, vagy egy-egy értékes pillanatot megörökítve a szüret idején. A lényeg a szőlő, és a ti kreativitásotok. Egy hallgató egyszerre több képpel is nevezhet, de résztvevőként legfeljebb 3 kép küldhető be. Több képből álló kollázs is több képnek minősül. A kreatív címadás a képeknél előny. A beküldött képeket közönségszavazás alapján értékeljük. A legtöbb szavazatot kapott 3 kép készítőjét értékes ajándékokkal díjazzuk. Beküldési határidő november 10. A képeket a [email protected] e-mail címre várjuk – részletezte a MATE Károly Róbert Campus a Facebook-oldalán.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Huszár Márk / Heol.hu)