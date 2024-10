2024-ben is díjban részesültek az ország legszebb kertjei. A Legszebb Konyhakertek országos elismeréseinek nádudvari átadóján Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta, ez a kezdeményezés nemcsak az otthoni kertművelés hagyományainak fenntartásához járul hozzá, hanem népszerűsíti e tevékenységet a fiatalabb generációk körében, továbbá a programnak közösségépítő szerepe is van. A kertművelés előnyei közé sorolta, hogy friss, szezonális termények állnak rendelkezésre, ezáltal pedig csökkenthető a háztartás ökológiai lábnyoma. Továbbá a ház körüli kertek gondozása rekreációs szereppel is bír, illetve a kertbarát klubokon és közösségi kerteken keresztül közösségteremtő funkcióval is rendelkezhetnek.

A Legszebb Konyhakertek versenyen Aldebrő önkormányzata Közösségi kategóriában érdemelte ki az országos díjat

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség díjas országos program idén 12 éves. 2024-ben a kezdeményezésben résztvevő települések száma meghaladta a 300-at, és több mint 48 ezer kertművelőt értek el. Idén a Magyarország legszebb konyhakertje országos díjra 86 településről, 149 kertet neveztek, közülük 28 település 32 kertje vehetett át elismerést.

Heves vármegyéből is nyertek elismeréseket, Aldebrő önkormányzata Közösségi kategóriában érdemelte ki az országos díjat. A méltatásban elhangzott, az 1600 négyzetméteres kertjüket négyen művelik. Ötletesen megtervezett, tiszta, szépen gondozott kert. A nagyon sok megtermelt zöldség és gyümölcs a konyhára kerül, és az iskolások, óvodások, bölcsődések, illetve az idős helyi lakosok ebédként fogyasztják el. Aldebrő megkapta a Magyarország Legszebb Önkormányzati Konyhakertje különdíját is.