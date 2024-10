– A hétvégén sem szűnik a felfokozott állatszeretet, ahogy esetünkben soha! Lesz ingyenes arcfestés mindkét napon, látványetetések ismeretterjesztő előadásokkal, szombaton interaktív ÁllatgondoZoo programot tartunk, ahol kipróbálhatják milyen is az állatkerti állatgondozás, hiszen október 4. egyben az állatkerti állatgondozók világnapja is. Vasárnap érkeznek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és A Mátraaljai Vad és Egzotikus Állatmentő Alapítvány munkatársai védenceikkel, hogy még szélesebb körben tudjuk prezentálni segítségükkel az állatok védelmének fontosságát. Lesz állatvédelmi feladatlapunk is, amelynek helyes kitöltését megjutalmazzuk. A hétvégi program menetéről kommentben részletesen tájékoztatunk a hét folyamán. Ez a hét igazán a szívügyünk, legyen a tiétek is és tartsatok velünk! – fogalmaz a Gyöngyösi Állatkert a Facebook-oldalán.