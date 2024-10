Közvetlenül az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat megindítása előtt, április elsején a honvédsereg vezetői a gyöngyösi Orczy-kastélyban tartottak haditanácsot.

– A haditanácson több aradi vértanú is részt vett. Itt járt Aulich Lajos, aki akkor már vezérőrnagyként a 2. hadtest parancsnoka volt, valamint Damjanich János vezérőrnagy, a 3. hadtest parancsnokaként. A 3. hadtest főhadiszállása is Gyöngyösön volt, az Orczy-kastélyban. Egészen biztosan részt vett a haditanácson Nagysándor József akkori ezredes, a főhadsereg lovassági parancsnoka. Poeltenberg Ernő akkori ezredes is járt Gyöngyösön, hiszen az időre már a 7. hadtest alakulatai is megérkeztek Gyöngyösre. Ő két nappal előbb, hadosztályparancsnokként megfordult itt. Egészen biztosan itt volt Knézich Károly, aki ezredesként akkor a 3. hadtest dandárparancsnoka volt. Leiningen-Westerburg Károly gróf, akkori alezredes a naplójában meg is örökítette, miként érkezett Gyöngyösre, hogyan fogadták itt. Kiss Ernő akkori altábornagy, az országos főhadparancsnoki tisztséget töltötte be, időnként szemlére érkezett a honvédség egyes alakulataihoz. A tavaszi hadjárat megindulásakor éppen ilyen szemlére érkezett Gyöngyösre, tehát biztos, hogy ő is járt a városban – összegezte Hajagos József.