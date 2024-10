– Ezek az emberek tudták, hogy mi vár rájuk, mégis szembenéztek a sorsukkal, mert hittek valamiben, ami nagyobb volt náluk. Ők is tudták, hogy az igazság eszméje halhatatlan, és a szabadság iránti vágyat nem lehet megsemmisíteni. Az életük árán is megőrizték hitüket és reményüket a szabadabb jövőben. Ma, amikor emlékezünk rájuk, el kell gondolkodnunk azon, mit is jelent számunkra az áldozatuk. Vajon a mindennapok rohanásában gondolunk-e arra, hogy valakik egykor az életüket adták azért, hogy mi, ma, szabadon élhessünk. Az ő hősiességük és elszántságuk is iránytű lehet mindnyájunknak. Az ő történetük arra emlékeztet, hogy minden nemzedéknek megvan a maga harca. Nekünk, reméljük, nem kell fegyvert ragadnunk, hogy életünk kockáztatásával védjük meg a szabadságunkat, de felelősségünk van abban, hogy az értékeinket, a közösségeinket megőrizzük. Az aradi vértanúk emlékezete azt üzeni számunkra, hogy a bátorság és a hűség nem időhöz kötött érték. Az ő áldozatuk nem pusztán egy távoli múlt eseménye, hanem egy olyan történet, ami napjainkban is él. Minden nap lehetőségünk van arra, hogy kiálljunk azért, amiben hiszünk, és felelősséget vállaljunk közösségeinkért, családjainkért, hazánkért. Emlékezzünk rájuk úgy, mint akik az életükkel tanítottak bennünket, hogy az áldozatvállalás mindig jelentőséggel bír, és a legkisebb cselekedet is változást hozhat – hangsúlyozta Báryné dr. Gál Edit.