Csütörtökön átadták a Mátrában, Gyöngyöspata külterületén található, felújított Hidegkúti kulcsosházat, amelynek a fejlesztése pályázati támogatással és az Egererdő Zrt. saját forrásával valósult meg. A részletekről Vigh Ilona, az Egererdő Zrt. kommunikációs és közjóléti vezetője számolt be.

– A Hidegkúti kulcsosház a Mátra vadregényes erdőségében található Gyöngyöspata község határban. A 2021-ben elkezdett fejlesztés során a két főépület teljesen megújult és kibővült. A házban korábban erdészek laktak családjukkal. A névadó Hidegkút-forrás hajdanán és ma is bő vízhozamú, a környék legnagyobb forrása, így ez biztosította a házban a tiszta ivóvizet. A településtől északra fekvő kulcsosház gyalogosan és erdészeti úton is megközelíthető. Gyalogosan a sárga sáv jelzésű turistaút halad el a ház mellett, amin tovább haladva észak felé Mátrakeresztesre juthatunk. A ház közelében halad a zöld kereszt jelzésű turistaút, mely Pásztót köti össze a Felső-Mátra falvaival. Az erdő és a tisztás határán lévő két fő épület közül az egyik szállás, míg a másik közös konyha és étkező volt, melyet a felújítás előtt is kulcsosházként használt az üzemeltető. A két fő épület mellett több kisebb melléképület is állt. A szállásépület és konyhaépület teljes felújítása mellett az áramellátást is fejlesztettük, napelemes rendszer kiépítésével, illetve akkumulátor és inverter épületrészek kialakításával. A vízrendszer teljeskörű felújítása valósult meg az épületekben, a forrásfoglalás kiépítésével együtt. A ház szennyvízrendszerét bővítettük, föld alatti szennyvíztartályok beépítésével. Bízunk benne, hogy az értékmentő felújítással a kulcsosház újra megtalálja a pihenni, vagy éppen kalandra vágyó vendégeket, melyhez a Mátra erdőségei, a harapni való friss levegő és az érintetlen csend garantálja a testi-lelki feltöltődést – fogalmazott Vigh Ilona.