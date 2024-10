Autizmus 45 perce

Huszonöten már látogatják az egri Auti-Pont foglalkozásait

Sok gyerek szülei nem vállalják föl gyermekük autizmusát, pedig a megfelelő támogatással, fejlesztéssel beilleszthetők lesznek a társadalomba. Az egri Auti-Ponton most már állandó helyen vehetnek részt autizmus fejlesztési foglalkozásokon és kapcsolódhatnak be a sportba is.

Tóth Balázs Tóth Balázs

Minden nap nyitva tart majd az egri Auti-Pont. Katona Ildikó, a Ben Autista Gyermekekért Egyesület elnöke örül, hogy az egri önkormányzat támogatásával megkapták az egykori Ifi Pont helyiségét egy szerződés keretében. Az ingatlanban terápiás jellegű foglalkozásokat, szabadidős elfoglaltságokat, nyári táborokat szeretnének szervezni, illetve a szülőket és a gyermekeket várják majd különböző programokkal, autizmus fejlesztést szolgáló foglalkozásokkal. Külön helyiségben lehet sportolni és mozogni, egy helyiségben folyik a művészetterápia és kialakítottak egy szülői várót is. Az egri Auti-Ponton a szülőket és a gyermekeket várják autizmus fejlesztést szolgáló foglalkozásokkal

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap - Októbertől be is indultak már a fejlesztő foglalkozások, minden nap van már valami program. A művészetterápiás foglalkozásokon át drámaszakkör indult a nagyobbaknak, karate foglalkozás, illetve tiniklub van a fiataloknak. A művészetterápiás és a drámafoglalkozások másfél órásak, a karate egy órás, a tiniklub pedig addig tart, ameddig van kedvük maradni. Az óvodás korútól a fiatal felnőttekig mindenkit várunk szeretettel - mondta Katona Ildikó.

Kifejtette, egyelőre hétköznap délutánonként fogadják az érdeklődőket, de szeretnék még bővíteni, azt tervezik, hogy amíg iskolában vannak a gyerekek, addig a szülők jógafoglalkozással tölthetik az időt, de most még kialakulóban van a program. Folyamatosan bővítik majd a nyitvatartási időt. Az egyesületi elnök szerint már huszonöten járnak hozzájuk rendszeresen, de még tudják tovább bővíteni a kapacitást, ezért jelentkezhetnek náluk az érintettek és tudnak segíteni nekik a problémáikban. Autizmus fejlesztés foglalkozás sokat segít Katona Ildikó felidézte, egy számítás szerint körülbelül minden hatvanadik ember autizmusban érintett. Pontos számok nincsenek, mert nagyon sokszor van, hogy a szülők titkolják, nem vállalják fel, de ők arra biztatnak mindenkit, hogy sokkal jobb tisztában lenni a diagnózissal. Így meg tudják támogatni úgy a gyermeket, hogy minél jobban kibontakozhasson az életben. Úgy vették észre, hogy akiket segítenek, azok később be tudnak illeszkedni a társadalomba.

Az Auti-Pontban elsősorban szakemberek tartanak foglalkozásokat, de vannak köztük önkéntesek is. A karate edzést Juhász Ferenc tartja, nagyon örülnek annak, hogy melléjük állt, és ezáltal a gyerekeknek nagy önbizalmat ad. Kaptak tőle tatamit is, amely egy külön helyiségbe került, a gyerekek pedig nagyon boldogok és lelkesek, várják, hogy mehessenek újból versenyezni. Juhász Ferenc, a Magyar Karate Szövetség alelnöke, az Egri Városi Sportiskola szakosztályvezetője elmondta, ők elsősorban a rendszeres edzésekkel segítik a gyerekeket, most már harmadik hete dolgoznak közösen. - Nem új a történet, mert három éve szervezünk olyan verseket, ahol részt tudnak venni az inkluzív karatésaink. Decemberben kétszer is rendeztünk magyar bajnokságot, idén is tartunk december 21-én a körcsarnokban. Külön versenyszámot rendezünk nekik, és nagy sikerrel vesznek részt a versenyzők. Azon kívül örömmel mondhatom, hogy tényleg köszönjük a bizalmat, mert egy új dimenzióba léptünk, egy új összefogás történt. Átigazolnak hozzánk a sportolók és mi tényleg nagy szeretettel várjuk őket, egyengetjük majd az útjaikat. Összefogva a környékbeli egyesületekkel megpróbálunk olyan hátteret biztosítani, hogy mindenki egyénileg tudjon fejlődni – mondta Juhász Ferenc. A nyolc danos mester elárulta, péntekenként délután fél öttől hat óráig tartanak a foglalkozások. Ha minden jól alakul, később egy szerdai időpontot még be fognak iktatni. Egyelőre csapatot építenek, s ha kell, versenyre készítenek föl. Az a céljuk, hogy mindenkit önmagához képest tudjanak fejleszteni. - Az elmúlt időszakban szintfelmérést végeztünk és elkezdtük csiszolni a koncentrációt, egyensúlyérzéket. Nagyon lelkesek, nagyon meg vagyok elégedve, óriási bizalommal vannak felénk. A Karate Szövetségnek kiemelt részlege a parasport, nagyon jó eredményeink vannak, Mákos Milán világbajnok, de vannak Európa-bajnokok is. Ebbe a helyiségbe hoztunk egy tatamit, kulturált körülmények közt sportolhatnak a gyerekek, s szeretnék minden parasportolónak karate ruhát adni – mondta Juhász Ferenc.

