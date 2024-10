Pénteken adták át az Andornaktályai Református Missziói Egyházközség és a helyi önkormányzat együttműködésében épült 7 férőhelyes Angyalkert Minibölcsődét a községben. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati támogatása révén több mint 138 millió 603 ezer forint összköltségből készült el a bölcsőde új épülete Andornaktálya központi részén, az óvoda szomszédságában, a volt általános iskola korábban kihasználatlan, elhanyagolt részén. Hajdu László helyi református lelkipásztor az avatóünnepségen elmondta, hogy Andornaktályán a református egyház 2015 óta végzi a kisgyermekek nappali bölcsődei ellátását, szorosan együttműködve az önkormányzattal. 2015-től 2024 júliusáig az iskola épületében működött 7 férőhellyel a Hétkrajcár Családi Bölcsőde, amely először csak napközi volt. Az új épület álmának megvalósításához kapóra jött a pályázat.

Az andornaktályai református minibölcsőde avatása

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

– Az önkormányzat biztosította az új épület számára a helyet. A pályázati támogatás mellett a Tiszáninneni Református Egyházkerület is anyagi segítséget nyújtott. Utóbb a pályázati támogatás esetében ráemelésre is szükség volt, mert az épület alapjának ásásakor egy nagy üregrendszert találtunk a földben. A jogerős építési engedélyt 2020. decemberében kaptuk meg, 2021. májusában kezdődtek a kivitelezési munkák, és 2023. augusztusára készült el a bölcsőde. A működéshez szükséges különböző engedélyek megszerzése után kerülhetett sor pénteken az avatásra. Nem volt könnyű az út, néha elbizonytalanodtunk, de egymást buzdítottuk, és az Örökkévalóra tekintettünk, hittel, kitartással mentünk tovább. Nagy örömünkre az egyházközségünk másik minibölcsődét is építhet, amely már folyamatban is van Nagytályán, Tündérkert elnevezéssel – részletezte Hajdu László.