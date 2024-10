A Detki Petőfi Sándor Általános Iskola az idei, 2024/25-ös tanévben csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport Diagnosztikus mérések fejlesztése elnevezésű projektje által megvalósuló eDia méréshez, tájékoztatta portálunkat dr. Vona-Túri Diána iskolaigazgató. Közlése szerint az eDia – elektronikus Diagnosztikus mérési rendszer – fő célja, hogy évente több alkalommal, matematika, olvasás, műveltségi területen értékelje a tanulók fejlődését, s ezáltal képes legyen időben jelezni az esetleges lemaradásokat.

– A tanévben három mérés valósul meg mind a nyolc osztály számára, amelyek között hetente egy gyakorló feladatlapot kell a diákoknak kitölteni. A három mérés a tanév elején, félévkor és a tanév végén történik. Valamennyi iskolai időben zajlik az iskola informatikatermében. A mérések közötti gyakorlótesztek megoldása viszont otthon is lehetséges, vagy a szaktanárok és osztályfőnökök koordinálásával iskolai időben a tanintézményben. A diákok az elkövetkezendő időszakban megkapják az online elérhető feladatlapok elérési címét, valamint az egyénre szabott mérési azonosítójukat, melyekkel otthon is be tudnak lépni a felületre. Kérem a szülőket, hogy az azonosítókat őrizzék meg, és szükség esetén segítség gyermekeiket a feladatlapok betöltésekor. A feladatlapok megoldása önálló feladat, mely a diákok előrehaladását szolgálja – foglalta össze dr. Vona-Túri Diána.