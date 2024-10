Az ülésen előbb a helyi választási bizottság elnöke, Baros Béláné ad tájékoztatást a választás eredményéről, majd az önkormányzati képviselők eskütétele, az esküokmány aláírása következik. A képviselő-testületi tagokat követi esküjével és az okmány aláírásával – a harmadik ciklusára a Fidesz- KDNP színeiben megválasztott – polgármester, Nagy Csaba.

Miután a képviselőknek a HVB elnöke átadja az esküokmányt, Nagy Csaba ismerteti polgármesteri programját. Az előadást újabb napirend követi: a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására – Veres Péter képviselő által – beterjesztett javaslatról való döntés. Az alpolgármester személyére a polgármester terjeszt be előterjesztést, s a tisztség viselője is leteszi az esküt, illetve az ő illetményét is megállapítja a testület.

Ezt követően az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata következik: a testület módosítja a 2014-es SZMSZ-t, valamint annak mellékletében szereplő hatásköri listát. A hivatal SZMSZ-e is változik, amennyiben azt a testület megszavazza. Az alakuló ülésen megválasztják az önkormányzat állandó bizottságának elnökeit, választott tagjait és nem képviselő bizottsági tagjait, majd az utóbbiak leteszik az esküt. Zárásként megválasztják a tanácsnokokat is.