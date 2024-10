- Az első félévet kerti partival zártuk a felsőtárkányi tónál - mondta Majorosné Zsuzsa, a szervezt titkára. Most is bográcsgulyás volt a menü, s tagjaink hozták magukkal a saját készítésű süteményeiket. Köszöntöttük az elmúlt negyedév név-és születésnaposait, labdáztunk, sétáltunk, énekeltünk, vidáman eltelt az egész nap - mesélte Zsuzsa.

Mészáros Imre - immár nyolcadik alkalommal szervezte meg a megyei szövetség a tiszanánai Örökzöld Nyugdíjas Közösség bevonásával a Megyei Szenior Sportnapot Dinnyésháton. Polgármesterükkel az élen a falu apraja nagyja várta a csapatot szellemes feladatokkal. - Nagy fizikai megterheléssel nem járt, élveztük a játékot, s közben felfedeztük a Tisza-part környékét. Csodás nap volt - emlékezett Imre.

- A nyarat két napos kirándulással zártuk augusztusban - idézte fel Zsák Ildikó. Most Veszprém-Várpalota volt az úticél. A "királynék városa", Veszprém történelmi várnegyede jelenleg csak a hétvégén látogatható, mert folynak a felújítási munkák 2025-ig. Tizennyolc épület újul meg öt év alatt. Felkavaró élményt jelentettek a Várbörtön Látogatóközpont cella kiállításai. Helyi vezetővel jártuk be a Bíró-Giczey ház bemutatótermeit, a Gizella királyné által építtetett, s most újjáalakított Szent Mihály Főszékesegyházat. A templom 1981-ben kapott basilica minor rangot, s csak 1993 óta érseki hely a város. Betekinthettünk a Fellner Jakab tervezte, korábban püspöki, most érseki palotába, a Hősök kapujába, s még a Tűztoronyba is felmásztunk.