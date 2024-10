A város időskorú lakóit hívták közös ünneplésre Bélapátfalván október 24-én. Több mint százötvenen vettek részt a művelődési házban tartott rendezvényen, amelyen nem csak megvendégelték a nyugdíjas korú bélapátfalviakat, de műsorral is készültek. Színpadra léptek az óvoda ifjú néptáncosai, az iskolások jóvoltából modern táncokat is láthatott a közönség, valamint énekeltek a nyugdíjas klub népdalosai, de elhangzottak ismert Szenes Iván-slágerek is Kiss Alexandra és Baráth Zoltán előadásában. Az időseket köszöntötte Ferencz Péter, a város polgármestere és a helyi képviselő-testület tagjai, műsor után Danyi Zoltán zenéjére táncolhattak a vendégek.

(Főoldali képünk illusztráció, fotó: Németh András Péter / Szabad Föld)